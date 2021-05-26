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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Експерти – про затримання Протасевича, дії Лукашенка

Студія Вашингтон. Експерти – про затримання Протасевича, дії Лукашенка
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Студія Вашингтон. Експерти – про затримання Протасевича, дії Лукашенка

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий Дім у вівторок оголосив, що Президент Байден проведе зустріч з президентом Путіним 16 червня у Женеві. Президент США назвав "ганебним" та "обурливим" інцидент із примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича. Що спонукало Лукашенка піти на такий зухвалий крок - страх чи безкарність за попередні злочини?

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