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Час-Тайм. Експерти США про події в Білорусі, зустріч Байдена і Путіна

Час-Тайм. Експерти США про події в Білорусі, зустріч Байдена і Путіна
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Час-Тайм. Експерти США про події в Білорусі, зустріч Байдена і Путіна

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В ефірі Час-Тайм. Наголошуючи на тому, що він проти Північного потоку, Президент Байден публічно підтримав рішення адміністрації обмежети санкції щодо Північного потоку-2. Питання України має бути на порядку денному зустрічі президента Байдена з президентом Путіним, - речниця Білого дому.

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Як експерти у Вашингтоні коментують майбутню зустріч президентів США та Росії та що кажуть про події у Білорусі. Палестинці та ізраїльтяни, що живуть в Каліфорнії, продовжують протестувати. На Олімпіаді має буде представлена низка нових видів спорту, серед них - серфінг і карате.

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