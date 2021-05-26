Як експерти у Вашингтоні коментують майбутню зустріч президентів США та Росії та що кажуть про події у Білорусі. Палестинці та ізраїльтяни, що живуть в Каліфорнії, продовжують протестувати. На Олімпіаді має буде представлена низка нових видів спорту, серед них - серфінг і карате.
Час-Тайм. Експерти США про події в Білорусі, зустріч Байдена і Путіна
В ефірі Час-Тайм. Наголошуючи на тому, що він проти Північного потоку, Президент Байден публічно підтримав рішення адміністрації обмежети санкції щодо Північного потоку-2. Питання України має бути на порядку денному зустрічі президента Байдена з президентом Путіним, - речниця Білого дому.
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