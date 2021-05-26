Час-Тайм. Експерти США про події в Білорусі, зустріч Байдена і Путіна

Як експерти у Вашингтоні коментують майбутню зустріч президентів США та Росії та що кажуть про події у Білорусі. Палестинці та ізраїльтяни, що живуть в Каліфорнії, продовжують протестувати. На Олімпіаді має буде представлена низка нових видів спорту, серед них - серфінг і карате.

