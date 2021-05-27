Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Заява президента Байдена щодо Північного потоку-2

Студія Вашингтон. Заява президента Байдена щодо Північного потоку-2
Embed
Студія Вашингтон. Заява президента Байдена щодо Північного потоку-2

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Те, чого остерігались критики побудови Північного потоку, трапилось. Наголошуючи на тому, що він проти Північного потоку, Президент Байден публічно підтримав рішення адміністрації обмежети санкції щодо Північного потоку. Питання України має бути на порядку денному зустрічі президента Байдена з президентом Путіним у Женеві 16 червня, - речниця Білого Дому. Держсекретар США привітав народ і уряд Грузії з нагоди Дня незалежності.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG