Студія Вашингтон. Заява президента Байдена щодо Північного потоку-2
Сьогодні в Студії Вашингтон. Те, чого остерігались критики побудови Північного потоку, трапилось. Наголошуючи на тому, що він проти Північного потоку, Президент Байден публічно підтримав рішення адміністрації обмежети санкції щодо Північного потоку. Питання України має бути на порядку денному зустрічі президента Байдена з президентом Путіним у Женеві 16 червня, - речниця Білого Дому. Держсекретар США привітав народ і уряд Грузії з нагоди Дня незалежності.
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