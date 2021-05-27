Час-Тайм. Чого очікувати від ринку землі в Україні? Оцінки експертів
В ефірі Час-Тайм. Країни "Великої сімки" вимагають негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, інших журналістів та політв'язнів, які утримуються у Білорусі. Держдеп США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Чого очікувати від ринку землі в Україні? Поговорили із представником України у Світовому банку та експертами. Чому американські фермери все частіше починають засаджувати свої землі несезонними злаками? В столиці США запустили проект, покликаний очистити ріку Анакостія.
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