Час-Тайм. Чого очікувати від ринку землі в Україні? Оцінки експертів

В ефірі Час-Тайм. Країни "Великої сімки" вимагають негайного та безумовного звільнення Романа Протасевича, інших журналістів та політв'язнів, які утримуються у Білорусі. Держдеп США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Чого очікувати від ринку землі в Україні? Поговорили із представником України у Світовому банку та експертами. Чому американські фермери все частіше починають засаджувати свої землі несезонними злаками? В столиці США запустили проект, покликаний очистити ріку Анакостія.