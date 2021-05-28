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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Країни G-7 вимагають звільнити Протасевича

Студія Вашингтон. Країни G-7 вимагають звільнити Протасевича
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Студія Вашингтон. Країни G-7 вимагають звільнити Протасевича

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Країни "Великої сімки" вимагають негайного та безумовного звільнення білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича та інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються у Білорусі. Держдепартамент США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Білорусі. Влада Вашингтона разом з активістами екологічного руху запустили в американський столиці проект “Зелені Човни”, покликаний очистити ріку Анакостія.

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