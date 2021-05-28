Час-Тайм. Сенатори США відвідають Україну - деталі

В ефірі Час-Тайм. Російські хакери здійснили нову потужну атаку на комп’ютерні мережі США, - Майкрософт. США закликали Росію відмовитись від пропозиції вдвічі скоротити строк дії мандату місії ОБСЄ. Вашингтон вирішив не відновлювати співпрацю з Росією у рамках Договору про відкрите небо. Сенатори США відвідають Україну, Литву та Грузію. Якою може бути реакція Заходу на дії Лукашенка? Як збирається діяти далі опозиція Білорусі? Що мешканці Техасу кажуть про ініціативу дозволити людям вільно носити пістолети у громадських місцях? У наступі вихідні у США неофіційно починається літній сезон відпочинку.