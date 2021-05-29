Студія Вашингтон. Російські хакери здійснили нову атаку на мережі США
Сьогодні в Студії Вашингтон. Російські хакери здійснили нову потужну атаку на комп’ютерні мережі США, - Майкрософт. США закликали Росію відмовитись від пропозиції вдвічі скоротити строк дії мандату місії ОБСЄ. Вашингтон вирішив не відновлювати співпрацю з Росією у рамках Договору про відкрите небо. Сенатори США відвідають Україну, Литву та Грузію. У наступі вихідні у США неофіційно починається літній сезон відпочинку.
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