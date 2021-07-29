Студія Вашингтон. Тихановська зустрілася з Байденом у Білому домі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася із президентом США Джо Байденом у Білому Домі. Говорячи про Путіна, Байден заявив, що економічні проблеми Росії роблять очільника Кремля небезпечнішим. Чотири людини загинули внаслідок падіння легкомоторного літака на житловий будинок на Івано-Франківщині. Центр з контролю та запобігання захворюванням США знову рекомендує американцям носити маски у закритих громадських місцях – у тих частинах країни, де темпи інфікування коронавірусом зростають.