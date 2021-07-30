Студія Вашингтон. Заява 12 сенаторів США щодо Північного Потоку-2

Сьогодні в Студії Вашингтон. Одразу 12 республіканських сенаторів-членів банківського комітету планують блокувати затвердження посадовців Міністерства фінансів, якщо адміністрація президента Байдена не запровадить санкції проти Північного Потоку-2, які раніше схвалив Конгрес. Американські експерти вказують на те, що ймовірність нової ескалації російської агресії проти України лишається високою, особливо у серпні, традиційному сезоні відпусток у Європі. Наскільки серйозною є загроза, і як Сполучені Штати можуть допомогти її мінімізувати?