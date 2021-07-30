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Час-Тайм. Допомога для України – новини з Палати Представників США

Час-Тайм. Допомога для України – новини з Палати Представників США
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Час-Тайм. Допомога для України – новини з Палати Представників США

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В ефірі Час-Тайм. США ідуть на рішучі кроки, аби збільшити кількість вакцинованих від коронавірусу. Байден оголосив обов’язкове щеплення для понад 4 мільйонів федеральних працівників. Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України.

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Чому безпрецедентна кількість американців нині іде з роботи чи змінює роботодавців? Помер колишній сенатор Карл Левін, який ще 2014 виступав за надання летального озброєння Україні. У випуску журналу Інституту Гаррімана українське місто Одеса було презентоване, як російське: чи вдалося виправити помилку? Чому на ринку США простежується суттєва нестача авто для оренди?

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