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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що роблять США, аби збільшити рівень вакцинації?

Студія Вашингтон. Що роблять США, аби збільшити рівень вакцинації?
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Студія Вашингтон. Що роблять США, аби збільшити рівень вакцинації?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати ідуть на рішучі кроки, аби збільшити кількість вакцинованих від коронавірусу. Джо Байден оголосив обов’язкове щеплення для понад 4 мільйонів федеральних працівників. Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України. У літньому випуску журналу Інституту Гаррімана – впливового американського наукового та дослідницького центру при Колумбійському університеті, українське місто Одеса було презентоване, як російське. Як це сталося і чи вдалося виправити помилку?

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