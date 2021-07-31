Студія Вашингтон. Що роблять США, аби збільшити рівень вакцинації?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати ідуть на рішучі кроки, аби збільшити кількість вакцинованих від коронавірусу. Джо Байден оголосив обов’язкове щеплення для понад 4 мільйонів федеральних працівників. Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає, серед іншого, допомогу для України. У літньому випуску журналу Інституту Гаррімана – впливового американського наукового та дослідницького центру при Колумбійському університеті, українське місто Одеса було презентоване, як російське. Як це сталося і чи вдалося виправити помилку?