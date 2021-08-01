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Бабка 21 сторіччя: кондитер з Каліфорнії модернізує старі рецепти східно-європейської страви. Відео

  • Голос Америки
Бабка 21 сторіччя: кондитер з Каліфорнії модернізує старі рецепти східно-європейської страви. Відео
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Бабка 21 сторіччя: кондитер з Каліфорнії модернізує старі рецепти східно-європейської страви. Відео

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Бабка – солодкий пасхальний хліб, який одним з перших почали випікати у єврейських громадах Польщі та України, ще на початку 19 сторіччя, набула нової популярності в Америці 21 століття. Привезені ізраїльськими емігрантами рецепти у США модернізували. І тепер тут можна скуштувати бабку на будь-який смак, включно з куркою, арахісовим маслом, шоколадом та морозивом. Цей кондитор із Каліфорнії перетворив випічку бабки на мистецтво, якому навчає інших.

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