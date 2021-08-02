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Час-Тайм. Як у США лікують Дмитрика Свічинського

Час-Тайм. Як у США лікують Дмитрика Свічинського
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Час-Тайм. Як у США лікують Дмитрика Свічинського

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В ефірі Час-Тайм. Понад 70% дорослого населення США отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу. Про успіхи кампанії з вакцинації повідомляють у ЄС. Чи дозволить це уникнути майбутніх локдаунів у Європі? Як пандемія коронавірусу стала родючим грунтом для теорій змов? Дмитрик Свічинський, хлопчик, чия історія торкнула серця мільйонів українців, отримав довгоочікуване лікування у США – ексклюзивний репортаж.

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