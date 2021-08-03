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Час-Тайм. Загибель Шишова – новини, реакції у США та світі

Час-Тайм. Загибель Шишова – новини, реакції у США та світі
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Час-Тайм. Загибель Шишова – новини, реакції у США та світі

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В ефірі Час-Тайм. США висловили сподівання, що українська влада проведе повне, ретельне розслідування та встановить обставини смерті Віталія Шишова. Як у Вашингтоні відреагували на повідомлення про смерть білоруського активіста? Що кажуть білоруські активісти, які зараз тимчасово живуть в Україні та Польщі? Тихановська у Лондоні зустрілася з Джонсоном - подробиці. ВМС США розпочали наймасштабніші навчання з часу холодної війни. 2,7 млрд дол. отримає Україна від МВФ вже 23 серпня. Американка на час карантину організувала онлайн курси англійської для вінницьких дітей.

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