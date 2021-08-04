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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?

Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?
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Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. США висловили сподівання, що українська влада проведе повне, ретельне розслідування та встановить обставинити смерті у Києві білоруського активіста Віталія Шишова. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у вівторок була у Лондоні, де зустрічалася з Борисом Джонсоном. Колишній посол США у Білорусі Кенет Яловіц сказав Голосу Америки, що майже на 100% впевнений у тому, що смерть Шишова це страта і що Лукашенко думає, що витримає можливі санкції Заходу з цього приводу. Білоруські активісти, які зараз живуть тимчасово в Україні та Польщі, сказали Голосу Америки, що трактують загибель Шишова як сигнал режиму Лукашенка білоруським опозиціонерам за кордоном напередодні річниці виборів в Білорусі.

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