Студія Вашингтон. Що білоруські активісти кажуть про смерть Шишова?

Сьогодні в Студії Вашингтон. США висловили сподівання, що українська влада проведе повне, ретельне розслідування та встановить обставинити смерті у Києві білоруського активіста Віталія Шишова. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у вівторок була у Лондоні, де зустрічалася з Борисом Джонсоном. Колишній посол США у Білорусі Кенет Яловіц сказав Голосу Америки, що майже на 100% впевнений у тому, що смерть Шишова це страта і що Лукашенко думає, що витримає можливі санкції Заходу з цього приводу. Білоруські активісти, які зараз живуть тимчасово в Україні та Польщі, сказали Голосу Америки, що трактують загибель Шишова як сигнал режиму Лукашенка білоруським опозиціонерам за кордоном напередодні річниці виборів в Білорусі.