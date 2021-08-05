Час-Тайм. Чому білоруси шукають прихистку у Польщі?

Показати більше Show less

Втеча білоруської атлетки: як розвиваються події та що далі планує Тимановська? 5 серпня - Міжнародний день пам‘яті жертв «Великого терору» 1937-1938 років. Речниця Білого дому назвала «хибним вибором» заклик ВООЗ запровадити мораторій на додаткові щеплення від COVID-19. Чому Україна досі не стала інвестиційним раєм, як обіцяли її керівники?