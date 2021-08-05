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Час-Тайм. Чому білоруси шукають прихистку у Польщі?

Час-Тайм. Чому білоруси шукають прихистку у Польщі?
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Час-Тайм. Чому білоруси шукають прихистку у Польщі?

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В ефірі Час-Тайм. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова офісу президента Андрій Єрмак перебувають у Вашингтоні – деталі. Росія «продовжує суперечити всім принципам» ОБСЄ, - в. о. Радника з політичних та економічних питань місії США в ОБСЄ.

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