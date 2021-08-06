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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. РФ продовжує суперечити всім принципам ОБСЄ, - США

Студія Вашингтон. РФ продовжує суперечити всім принципам ОБСЄ, - США
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Студія Вашингтон. РФ продовжує суперечити всім принципам ОБСЄ, - США

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова офісу президента Андрій Єрмак перебувають у Вашингтоні. Росія «продовжує суперечити всім принципам» ОБСЄ, - в.о. Радника з політичних та економічних питань місії США в ОБСЄ Лейн Дарнелл Баль. 5 серпня - Міжнародний день пам‘яті жертв «Великого терору» 1937-1938 років. Речниця Білого дому Джен Псакі назвала «хибним вибором» заклик Всесвітньої організації з охорони здоров‘я запровадити мораторій на додаткові щеплення від COVID-19.

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