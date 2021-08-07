Студія Вашингтон.Про що домовилася делегація Кулеби з посадовцями США
Сьогодні у Студії Вашингтон. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкинув тезу про зближення Києва та Пекіна. Державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив на незмінній підтримці Вашингтоном Києва після зустрічі із міністром. Найбільшу з початку липня кількість щеплень від коронавірусу зробили американці. Байден: до 2030-го року половина нових авто, проданих в країні, має бути електричними.
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