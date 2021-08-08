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Експертна думка: Чи варто вакцинуватися від КОВІД-19 вагітним жінкам? Відео

  • Голос Америки
Експертна думка: Чи варто вакцинуватися від КОВІД-19 вагітним жінкам? Відео
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Експертна думка: Чи варто вакцинуватися від КОВІД-19 вагітним жінкам? Відео

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Каліфорнії та її дитина опинилися буквально на межі життя і смерті коли жінка захворіла на коронавірус. Вона переосмислила своє рішення не робити щеплення. Як стверджують експерти уряду США, у хворих на КОВІД-19 вагітних жінок підвищується ризик важкої форми хвороби, включно із госпіталізацією. Однак, хоча попередні результати досліджень не виявили загрози здоров’ю жінок чи плоду після щеплення, масштаб досліджень поки що не дозволяє уряду офіційно рекомендувати вагітним вакцинуватися від КОВІД-19. Але експерти радять це робити.

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