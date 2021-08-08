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Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео

Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео
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Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео

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Рідкісні твори українських композиторів можуть почути шанувальники класичної музики у Каліфорнії, завдяки диригенту Максиму Кузіну. Максим приїхав до США у зрілому віці, маючи успішну кар’єру на Батьківщині. У Каліфорнії, де оселився, починав з того, що пішов вчитися. Однак швидко виборов визнання і тепер викладає та керує оркестром при Каліфорнійському університеті у Санта Барбарі, де активно популяризує твори українських композиторів. Що його спонукало почати життя заново?

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