Кар’єра за кордоном: Успішний диригент розпочав професійне життя в Каліфорнії, де популяризує українських композиторів. Відео

Рідкісні твори українських композиторів можуть почути шанувальники класичної музики у Каліфорнії, завдяки диригенту Максиму Кузіну. Максим приїхав до США у зрілому віці, маючи успішну кар’єру на Батьківщині. У Каліфорнії, де оселився, починав з того, що пішов вчитися. Однак швидко виборов визнання і тепер викладає та керує оркестром при Каліфорнійському університеті у Санта Барбарі, де активно популяризує твори українських композиторів. Що його спонукало почати життя заново?