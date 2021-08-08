Посилювач вакцини від COVID-19 може бути затверджений вже до кінця серпня – Фаучі

Головний медичний радник Білого дому Ентоні Фаучі заявив, що вакцинованим скоріш за все буде потрібний додатковий укол від коронавірусу. Така заява пролунала в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Фаучі сказав, що люди зі слабкою імунною системою скоріш за все не будуть мати сильну імунну реакцію, а ефективність вакцини з часом послабиться. Він додав, зокрема, що це стосується людей літнього віку.

«Якщо подивитись на дані від Пфайзер, після кількох місяців ефективність вакцини знизилась з понад 90% до 84%...Всі припускають, і я думаю, вони праві, що рано чи пізно, ефективність знизиться до такої цифри, що потрібен буде додатковий укол», - підсумував лікар.

Він додав, що першими додатковий укол отримають люди похилого віку та особи зі слабкою імунною системою. Фаучі висловив сподівання, що Адміністрація з контролю над харчами та ліками затвердить вакцину-посилювач від компанії Pfizer вже до кінця серпня.

В матеріалі використані джерела: The Hill, NBC

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