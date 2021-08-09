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Час-Тайм. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка

Час-Тайм. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка
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Час-Тайм. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка

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В ефірі Час-Тайм. Сполучені Штати розширюють санкції проти режиму Лукашенка і його посібників. Білорусь: історія боротьби за шанс на демократію на прикладі одного активіста. Держсекретар США звернув увагу на питання агресії проти України у Чорному та Азовському морях.

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