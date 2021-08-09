У роковини початку російської військової агресії проти Грузії, речник Держдепу закликав Росію негайно припинити окупацію країни. Головні висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін. Як місцева влада у США готується до ще одного навчального року в умовах пандемії?
Час-Тайм. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка
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Час-Тайм. Чому білоруси шукають прихистку у Польщі?
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Час-Тайм. Конгресмени хочуть перекрити потік грошей режиму Лукашенка
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серпень 03, 2021
Час-Тайм. Загибель Шишова – новини, реакції у США та світі
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Час-Тайм. Як у США лікують Дмитрика Свічинського
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