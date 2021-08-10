Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін

Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін
Embed
Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка і його посібників. Державний секретар США звернув особливу увагу на питання агресії проти України у Чорному та Азовському морях - під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН щодо безпеки судноплавства. У роковини початку російської військової агресії проти Грузії, речник Державного департаменту США закликав Росію негайно припинити окупацію країни. Шкоду, якої завдали люди планеті, вже не можна відновити. Утім, ще не пізно змінити курс, аби запобігти більш катастрофічним наслідкам. Це – один із головних висновків нового звіту ООН щодо кліматичних змін.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG