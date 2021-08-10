Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін

Сьогодні в Студії Вашингтон. США розширюють санкції проти режиму Лукашенка і його посібників. Державний секретар США звернув особливу увагу на питання агресії проти України у Чорному та Азовському морях - під час свого виступу на засіданні Радбезу ООН щодо безпеки судноплавства. У роковини початку російської військової агресії проти Грузії, речник Державного департаменту США закликав Росію негайно припинити окупацію країни. Шкоду, якої завдали люди планеті, вже не можна відновити. Утім, ще не пізно змінити курс, аби запобігти більш катастрофічним наслідкам. Це – один із головних висновків нового звіту ООН щодо кліматичних змін.