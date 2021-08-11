Час-Тайм. Чи потрібна вакцина-посилювач від Ковід-19?

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Масштабні санкції проти режиму Лукашенка частково стали наслідком візиту у Вашингтон Тихановської, - посолка США в Білорусі. Фейсбук заблокував базовану в Росії інтернет мережу, яка займалася поширенням дезінформації про вакцини проти Ковід-19. Чи потрібно робити посилювач вакцини від Ковід-19? Що кажуть у США, ВООЗ? Лісові пожежі продовжують палати у Каліфорнії – розповіді місцевих мешканців.