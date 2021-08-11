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Час-Тайм. Чи потрібна вакцина-посилювач від Ковід-19?

Час-Тайм. Чи потрібна вакцина-посилювач від Ковід-19?
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Час-Тайм. Чи потрібна вакцина-посилювач від Ковід-19?

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В ефірі Час-Тайм. Держдеп США призначив радника з питань енергетичної безпеки, одним з головних завдань якого буде нагляд за виконанням домовленості між США та Німеччиною щодо Північного Потоку-2.

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