Студія Вашингтон. Держдеп призначив радника з питань енергобезпеки

Сьогодні в Студії Вашингтон. Державний Департамент призначив колишнього дипломата Амоса Хохстейна чільним радником з питань енергетичної безпеки, одним з головних завдань якого буде нагляд за виконанням домовленості між США та Німеччиною щодо газопроводу Північний Потік-2. Масштабні санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі, які 9 серпня, в річницю білоруських виборів, запровадив своїм указом президент Байден, частково стали наслідком візиту у Вашингтон Світлани Тихановської, - посолка США в Білорусі Джулі Фішер. Фейсбук заблокував базовану в Росії інтернет мережу, яка займалася поширенням дезінформації про вакцини проти Ковід-1.