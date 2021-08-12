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Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи

Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи
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Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи

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В ефірі Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Держсекретар США висловив занепокоєння через законодавчі ініціативи Польщі. Як у європейських столицях реагують на події в Афганістані та можливу нову хвилю біженців? Уряд США дозволив почати вакцинування третьою дозою вакцини Pfizer або Modernа особам із послабленою імунною системою. В аеропорту Сан-Франциско пропонують вакцинуватися від коронавірусу усім охочим. Як жінки в Україні та США захищають свою гідність, і як по різному на це реагують відомі чоловіки: на прикладі Ендрю Куомо та Володимира Талашка.

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