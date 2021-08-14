Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Епідемія безхатченків: скільки коштує побудувати крихітний будиночок для бездомних у Каліфорнії. Відео

  • Голос Америки
Епідемія безхатченків: скільки коштує побудувати крихітний будиночок для бездомних у Каліфорнії. Відео
Embed
Епідемія безхатченків: скільки коштує побудувати крихітний будиночок для бездомних у Каліфорнії. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00
Direct link

Штат Каліфорнія приваблює тисячі бездомних. Загалом у штаті щонайменше 150 тисяч людей без даху над головою. Найбільше, майже половина з них оселилися в Лос-Анджелесі та передмістях. Зокрема у колись престижному курорті Веніс-Біч, проблема бездомних переросла у справжню епідемію. Влада міста намагається розселити безпритульних у крихітні будиночки, однак процес це складний та коштовний.

Facebook Forum

Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG