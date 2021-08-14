Епідемія безхатченків: скільки коштує побудувати крихітний будиночок для бездомних у Каліфорнії. Відео

Штат Каліфорнія приваблює тисячі бездомних. Загалом у штаті щонайменше 150 тисяч людей без даху над головою. Найбільше, майже половина з них оселилися в Лос-Анджелесі та передмістях. Зокрема у колись престижному курорті Веніс-Біч, проблема бездомних переросла у справжню епідемію. Влада міста намагається розселити безпритульних у крихітні будиночки, однак процес це складний та коштовний.