Сексуальне домагання: як жінки в Україні та США захищають свою гідність і як по різному на це реагують впливові чоловіки. Відео

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Але дедалі більше жінок розповідають про свій негативний досвід взаємодії з Талашком вимагаючи розслідування та відсторонення його від викладання.



У США інший скандал про сексуальні домагання призвів до відставки губернатора штату Нью-Йорк - Ендрю Куомо. Впливовий політик також каже, що не винен, але визнає, що норми дозволеного, які раніше існували у суспільстві, сьогодні змінилися. Як жінки в Україні та США захищають свою гідність і як по різному на це реагують впливові чоловіки?