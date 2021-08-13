Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Уряд США дозволив почати вакцинування третьою дозою вакцини Pfizer або Modernа особам із послабленою імунною системою. США привітали проведення саміту Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Держсекретар США висловив занепокоєння через законодавчі ініціативи Польщі. Посольство США в Афганістані закликало американських громадян невідкладно покинути країну через стрімке погіршення ситуації з безпекою.
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