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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?

Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?
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Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Уряд США дозволив почати вакцинування третьою дозою вакцини Pfizer або Modernа особам із послабленою імунною системою. США привітали проведення саміту Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Держсекретар США висловив занепокоєння через законодавчі ініціативи Польщі. Посольство США в Афганістані закликало американських громадян невідкладно покинути країну через стрімке погіршення ситуації з безпекою.

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