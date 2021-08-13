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Час-Тайм. Як США можуть допомогти врятувати українські чорноземи?

Час-Тайм. Як США можуть допомогти врятувати українські чорноземи?
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Час-Тайм. Як США можуть допомогти врятувати українські чорноземи?

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В ефірі Час-Тайм. Бійці Талібану захопили контроль над Кандагаром і Гератом. Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Як медіаксперти реагують на новий законопроект про обмеження медіавласності у Польщі? Ексклюзивне інтервю з міністром агрополітики України Романом Лещенком: про те, як США можуть допомогти врятувати українські чорноземи. У Сан-Франциско вимагатимуть доказ повної вакцинації від Ковід для відвідування приміщень ресторанів, спортзалів. Перші результати перепису населення, яке провели у CША у 2020 році. Батько Бритні Спірс заявив про готовність відмовитися від статусу її юридичного опікуна.

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