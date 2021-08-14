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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн

Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн
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Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне про Афганістан. Бійці Талібану у п’ятницю захопили контроль над другим і третім найбільшими містами Афганістану. Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. За минулі 10 років населення США стало більш расово-різноманітним, старішим і більш міським – перші результати перепису населення 2020 року. Сан-Франциско стало першим великим американським містом, де вимагатимуть доказу повної вакцинації від коронавірусу для відвідування приміщень ресторанів, барів і спортзалів. Батько Бритні Спірс заявив про готовність відмовитися від статусу її юридичного опікуна.

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