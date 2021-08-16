Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Події в Афганістані. Реакція США та світу. Оцінки експертів

Час-Тайм. Події в Афганістані. Реакція США та світу. Оцінки експертів
Embed
Час-Тайм. Події в Афганістані. Реакція США та світу. Оцінки експертів

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Головне про Афганістан – як розвиваються події, як західні країни намагаються евакуювати своїх громадян. Як коментують розвиток ситуації в адміністрації Байдена, ООН та урядах інших країн? Що кажуть американські експерти? Ситуація в Афганістані сколихнула хвилю дискусій і в Україні – коментарі експертів та політиків. Нині США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних імміграційних віз – розповідаємо про колишніх перекладачів в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни. Щонайменше 1300 людей загинуло внаслідок потужного землетрусу, який сколихнув Гаїті у суботу.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG