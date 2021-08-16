Канаду на «Кримській платформі» представлятиме спікер Сенату

На саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня, Канада буде представлена спікером Сенату Джорджем Ф’юрі.

«Канада підтвердила свою участь в саміті Кримської платформи. Офіційно країну представлятиме спікер Сенату Джордж Ф’юрі», – мовиться у повідомленні на сторінці «Кримської платформи» у твітері.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко висловив подяку уряду Канади за підтримку України на майбутньому саміті.

«Канада направляє до нас Спікера Сенату Джорджа Ф’юрі. Під час виборчої кампанії і до формування нового уряду це вища політична посада в країні. Дякую за високий рівень і реальну – не декоративну – підтримку нашої боротьби», – написав Шевченко у фейсбуці.

13 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що участь у саміті «Кримська платформа» підтвердили 40 делегатів.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

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