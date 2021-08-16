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Канаду на «Кримській платформі» представлятиме спікер Сенату

Офіціне лого саміту "Кримської платформи"

На саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня, Канада буде представлена спікером Сенату Джорджем Ф’юрі.

«Канада підтвердила свою участь в саміті Кримської платформи. Офіційно країну представлятиме спікер Сенату Джордж Ф’юрі», – мовиться у повідомленні на сторінці «Кримської платформи» у твітері.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко висловив подяку уряду Канади за підтримку України на майбутньому саміті.

«Канада направляє до нас Спікера Сенату Джорджа Ф’юрі. Під час виборчої кампанії і до формування нового уряду це вища політична посада в країні. Дякую за високий рівень і реальну – не декоративну – підтримку нашої боротьби», – написав Шевченко у фейсбуці.

13 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що участь у саміті «Кримська платформа» підтвердили 40 делегатів.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

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