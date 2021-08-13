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Запрацював офіційний сайт Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ запустило офіційний сайт Кримської платформи. Про це на брифінгу 13 серпня повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Як зазначив Кулеба, сайт матиме кілька іномовних версій і міститиме актуальну інформацію про Кримську платформу - ініціативу, яка, за словами міністра, є "механізмом системної роботи для деокупації Криму".

Кулеба перерахував основні розділи сайту: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, Експертна мережа Кримської платформи та установчий саміт Кримської платформи, що відбудеться 23 серпня.

Глава МЗС повідомив також, що міжнародна підтримка Кримської платформи зростає: про свою участь в установчому саміті повідомили вже 40 держав та міжнародних організацій.

Про свою підтримку ініціативи заявили, зокрема, Сполучені Штати.

"Це незмінна політика трьох адміністрацій: ми ніколи не визнаємо незаконної окупації Криму Росією", - цитує сайт Кримської платформи слова з виступу Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін на установчому форумі експертної мережі Кримської платформи.

Сайт наводить також твіт заступник помічника Державного секретаря США Джорджа Кента: "Ми вітаємо ініціативу України зі створення Кримської платформи. Це критично важливо, аби Крим залишався на міжнародному порядку денному".

Дивіться також: Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи

Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи
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Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи

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