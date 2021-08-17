Студія Вашингтон. Головне про ситуацію в Афганістані

Сьогодні в Студії Вашингтон. Очі усього світу прикуті цього дня до Афганістану, де бійці Талібану повністю захопили контроль над країною, президентським палацом і вулицями Кабула. Західні держави, зокрема США та Велика Британія, намагаються евакуювати своїх громадян. Що кажуть в адміністрації Байдена? Нині США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних імміграційних віз – розповідаємо про колишніх перекладачів в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни.