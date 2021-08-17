Студія Вашингтон. Головне про ситуацію в Афганістані
Сьогодні в Студії Вашингтон. Очі усього світу прикуті цього дня до Афганістану, де бійці Талібану повністю захопили контроль над країною, президентським палацом і вулицями Кабула. Західні держави, зокрема США та Велика Британія, намагаються евакуювати своїх громадян. Що кажуть в адміністрації Байдена? Нині США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних імміграційних віз – розповідаємо про колишніх перекладачів в Афганістані, які вже змогли виїхати з країни.
Випуски
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серпень 14, 2021
Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн
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серпень 13, 2021
Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?
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серпень 12, 2021
Студія Вашингтон. Держдеп призначив радника з питань енергобезпеки
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серпень 10, 2021
Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін
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