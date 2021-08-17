Час-Тайм. Заява Байдена щодо Афганістану – головне, реакції у США

В ефірі Час-Тайм. Світ продовжує уважно слідкувати за ситуацією в Афганістані. Головні тези промови президента США Джо Байдена щодо Афганістану. Як у США реагують на це звернення? Як на ситуацію в Афганістані реагують в Європі? Що говорять афганські біженці, які стежили за подіями на Батьківщині зі США та Європи? Президент афганської громади в Україні радить українцям винести уроки з поразки демократії в його рідній країні.