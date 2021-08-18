Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести війська з Афганістану до 30 серпня цього року. Разом з американцями в Афганістані 20 років діяли військові підрозділи десятків країн НАТО і партнерів альянсу. Як на події в Афганістані реагують у Європі?
Випуски
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серпень 17, 2021
Студія Вашингтон. Головне про ситуацію в Афганістані
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серпень 14, 2021
Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн
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серпень 13, 2021
Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?
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серпень 12, 2021
Студія Вашингтон. Держдеп призначив радника з питань енергобезпеки
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серпень 10, 2021
Студія Вашингтон. Висновки нового звіту ООН щодо кліматичних змін