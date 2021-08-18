Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?

Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?
Embed
Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден виступив на захист свого рішення вивести війська з Афганістану до 30 серпня цього року. Разом з американцями в Афганістані 20 років діяли військові підрозділи десятків країн НАТО і партнерів альянсу. Як на події в Афганістані реагують у Європі?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG