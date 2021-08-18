Час-Тайм. Велика евакуація. Кому вдалося поїхати з Афганістану?

В ефірі Час-Тайм. Перші протести проти режиму Талібану, які відбулися в двох афганських містах, закінчилися побиттям та людськими жертвами. Як просувається процес евакуації цивільних, західних громадян, і тих афганців, кому загрожує небезпека розправи Талібану? Як американські ветерани ставляться до захоплення влади у Афганістані Талібаном? Кількість загиблих внаслідок землетрусу на Гаїті зросла до майже 2 тисяч людей. Папа Римський виступив на підтримку глобальної кампанії з вакцинації від коронавірусу. Делегація американських законодавців відвідала військовий навчальний центр у Яворові. Як український стартап Юпост перетворює відео у статті, і як це може зекономити час користувачам.