Студія Вашингтон. Конгресмени відвідали навчальний центр у Яворові
Сьогодні в Студії Вашингтон. Делегація американських законодавців відвідала військовий навчальний центр в українському Яворові.Перші протести проти режиму Талібану, які відбулися в середу в двох афганських містах, закінчилися побиттям та людськими жертвами. Військову операцію в Афганістані Сполучені Штати розпочали 2001-ого і Голос Як американські ветерани ставляться до захоплення влади у Афганістані Талібаном?
Випуски
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серпень 18, 2021
Студія Вашингтон. Як на події в Афганістані реагують у Європі?
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серпень 17, 2021
Студія Вашингтон. Головне про ситуацію в Афганістані
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серпень 14, 2021
Студія Вашингтон. Афганістан. Новини, реакції західних країн
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серпень 13, 2021
Студія Вашингтон.Кому у США робитимуть третю дозу вакцини від Ковід?
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серпень 12, 2021
Студія Вашингтон. Держдеп призначив радника з питань енергобезпеки
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