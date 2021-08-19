Студія Вашингтон. Конгресмени відвідали навчальний центр у Яворові

Сьогодні в Студії Вашингтон. Делегація американських законодавців відвідала військовий навчальний центр в українському Яворові.Перші протести проти режиму Талібану, які відбулися в середу в двох афганських містах, закінчилися побиттям та людськими жертвами. Військову операцію в Афганістані Сполучені Штати розпочали 2001-ого і Голос Як американські ветерани ставляться до захоплення влади у Афганістані Талібаном?