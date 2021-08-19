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Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня

Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня
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Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня

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В ефірі Час-Тайм. Вулиці навколо американського Конгресу перекриті вже кілька годин. Правоохоронці реагують на активну загрозу вибуху. Головне про розвиток подій в Афганістані та операцію з евакуації. Представники афганської громади Каліфорнії щодня проводять численні акції у різних містах. У Білому Домі, на запит Голосу Америки, підтвердили, що зустріч президентів України і США відбудеться на день пізніше, ніж очікувалося - 31 серпня у Вашингтоні. Коли американці зможуть отримати вакцину-посилювач від Ковід-19? Виставка із ефектом занурення: унікальний спосіб насолодитися творами Ван Гога. Викладачі з університетів Іллінойсу та Флориди розробили стоматологічну клініку на основі віртуальної реальності.

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