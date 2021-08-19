Американські солдати допомагають евакуювати афганських жінок та дітей. Відео

На відео з 17 серпня видно, як американські солдати допомагають афганським жінкам та дітям перелізти через стіну до аеропорту Кабула. По той бік бар’єра на людей чекали працівники консульств, які могли надати допомогу із імміграційними питаннями. У вівторок поновились евакуаційні перельоти після того, як летовище вдалося розчистити від тисяч людей, що намагалися втекти із захопленої силами Талібану столиці Афганістану. Американські військові перебуватимуть в Афганістані до завершення евакуації американців, навіть якщо це перебування триватиме довше, ніж до 31 серпня, дати планованого виводу американських військ з країни. За оцінками, приблизно 15 000 американців прагнуть виїхати з країни, як і десятки тисяч афганців, які побоюються репресій з боку Талібану.