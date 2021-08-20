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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Що ВООЗ каже про третю дозу вакцини від Ковід-19?

Студія Вашингтон. Що ВООЗ каже про третю дозу вакцини від Ковід-19?
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Студія Вашингтон. Що ВООЗ каже про третю дозу вакцини від Ковід-19?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Вулиці навколо американського Конгресу - перекриті вже кілька годин. Правоохоронці реагують на активну загрозу вибуху. Президент Джо Байден анонсував, що вже з 20 вересня усі американці, які вже отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати і третю, так званий укол-посилювач. У ВООЗ виступили із жорсткою критикою багатших країн, які відкривають доступ до третьої дози вакцини для своїх громадян, в той час як у бідних країнах більшість людей не отримала і першої дози.

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