Час-Тайм. ПП-2, Навальний: про нові санкцій проти Росії
В ефірі Час-Тайм. Держдеп: адміністрація продовжує виступати проти будівництва газопроводу, шукають шляхи мінімізувати загрози для України. Сполучені Штати у координації із Великою Британією запровадили додаткові санкції проти Росії у відповідь на "організоване державними спецслужбами отруєння Олексія Навального". НАТО припиняє підтримку влади Афганістану. Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Пішки до Туреччини: як тисячі афганців наважилися на тривалу і небезпечну подорож. Що вимагав чоловік, який напередодні погрожував детонувати вибухівку поблизу американського Конгресу? У Чорнобильській зоні презентували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива для українських атомних електростанцій.
Випуски
-
серпень 19, 2021
Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня
-
серпень 18, 2021
Час-Тайм. Велика евакуація. Кому вдалося поїхати з Афганістану?
-
серпень 17, 2021
Час-Тайм. Заява Байдена щодо Афганістану – головне, реакції у США
-
-
серпень 13, 2021
Час-Тайм. Як США можуть допомогти врятувати українські чорноземи?
-
серпень 12, 2021
Час-Тайм. США привітали проведення саміту Кримської платформи