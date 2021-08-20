Час-Тайм. ПП-2, Навальний: про нові санкцій проти Росії

В ефірі Час-Тайм. Держдеп: адміністрація продовжує виступати проти будівництва газопроводу, шукають шляхи мінімізувати загрози для України. Сполучені Штати у координації із Великою Британією запровадили додаткові санкції проти Росії у відповідь на "організоване державними спецслужбами отруєння Олексія Навального". НАТО припиняє підтримку влади Афганістану. Як в руках Талібану опинилася американська зброя та устаткування? Пішки до Туреччини: як тисячі афганців наважилися на тривалу і небезпечну подорож. Що вимагав чоловік, який напередодні погрожував детонувати вибухівку поблизу американського Конгресу? У Чорнобильській зоні презентували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива для українських атомних електростанцій.