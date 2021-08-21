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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Тисячі афганців наважилися піти пішки до Туреччини

Студія Вашингтон. Тисячі афганців наважилися піти пішки до Туреччини
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Студія Вашингтон. Тисячі афганців наважилися піти пішки до Туреччини

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Сьогодні у Студії Вашингтон. НАТО припиняє підтримку влади Афганістану. Мінфін запровадив санкції проти девяти громадян Росії та двох організацій, причетних до отруєння і до програми розробки хімічної зброї. Державний департамент США, тим часом, додав до свого санкційного списку дві наукові лабораторії Міністерства оборони Росії. Державний департамент США повідомив, що запровадить санкції проти ще одного російського судна та двох російських громадян через причетність до будівництва газопроводу Північний Потік-2.

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