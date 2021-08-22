Три чверті американців вважають, що виведення американських військ з Афганістану було здійснено погано – опитування

Близько три чверті американців кажуть, що виведення американських військ з Афганістану було здійснено погано, згідно з оприлюдненим у неділю опитуванням, проведеним CBS News – YouGov.

При чому, 44% американців сказали, що виведення було здійснено «дуже погано», 30% - «досить погано», пише видання The Hill.

Дві третини опитуваних вважають, що президент Байден не мав чіткого плану евакуації американців з Афганістану. 62% респондентів вважають, що Байден несе певну чи велику частку відповідальності за отримання Талібаном контролю над Афганістаном. 50% вважають, що цю відповідальність несе колишній президент Трамп.

Згідно з цим же опитуванням, половина американців схвалюють виконання Байденом своїх президентських обов'язків, половина каже, що він з ними не справляється.

Разом з тим 86 % опитаних заявили, що відповідальність за втрату контролю над країною Талібану - за афганським урядом.

60% респондентів сказали, що рівень загрози США із приходом до влади Талібану збільшиться, 36% вважають, що рівень загрози не зміниться. Більшість опитаних сказали, що США не роблять достатньо для афганців, які намагаються втекти від талібів.

Опитування було проведено серед 2142 дорослих американців віком з 18 до 20 серпня. Статистична похибка складає 2,3%.

В матеріалі використані джерела The Hill та CBS News – YouGov.

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