Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора
В ефірі Час-Тайм. Кримська платформа: підсумки саміту. Український прапор розгорнули у столиці США, Вашингтоні, флешмоб діаспори у Нью-Йорку. Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Генеральна репетиція: американські військові поділилися враженнями напередодні параду до Дня Незалежності України.
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серпень 20, 2021
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