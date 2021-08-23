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Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора

Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора
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Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора

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В ефірі Час-Тайм. Кримська платформа: підсумки саміту. Український прапор розгорнули у столиці США, Вашингтоні, флешмоб діаспори у Нью-Йорку. Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Генеральна репетиція: американські військові поділилися враженнями напередодні параду до Дня Незалежності України.

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