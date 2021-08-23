Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора

В ефірі Час-Тайм. Кримська платформа: підсумки саміту. Український прапор розгорнули у столиці США, Вашингтоні, флешмоб діаспори у Нью-Йорку. Колишні посли США в Україні згадують найкращі моменти каденції. Генеральна репетиція: американські військові поділилися враженнями напередодні параду до Дня Незалежності України.