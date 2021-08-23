Українці в Нью-Йорку влаштували флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Відео

У неділю українці в Нью-Йорку вийшли на Таймс-Сквер, аби влаштувати флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Ховаючись від дощу під парасолями, учасники флешмобу прийшли на площу з плакатами: «будьте з Україною, боріться за закінчення російського імперіалізму», «російська окупація України – сором для США», «Україна продовжує стікати кров`ю поки Захід дивиться».