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Українці в Нью-Йорку влаштували флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Відео

  • Голос Америки
Українці в Нью-Йорку влаштували флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Відео
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Українці в Нью-Йорку влаштували флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Відео

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У неділю українці в Нью-Йорку вийшли на Таймс-Сквер, аби влаштувати флешмоб, присвячений 30-й річниці Незалежності України. Ховаючись від дощу під парасолями, учасники флешмобу прийшли на площу з плакатами: «будьте з Україною, боріться за закінчення російського імперіалізму», «російська окупація України – сором для США», «Україна продовжує стікати кров`ю поки Захід дивиться».

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