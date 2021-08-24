США перевірятимуть всіх евакуйованих з Афганістану на COVID-19

Сполучені Штати будуть перевіряти всіх евакуйованих з Афганістану на COVID-19 і мають намір організувати для них вакцинацію, заявив у вівторок високопоставлений представник адміністрації Байдена. Про це повідомляє агентство Рейтер.

За словами джерела, через стрімкість операції кількість прибуваючих в Сполучені Штати афганців варіюється, тому точну цифру назвати неможливо.

Представник адміністрації також запевнив, що американські правоохоронні органи і контр-терористичні служби проводять«ретельну перевірку», перш ніж евакуйованих допускають до Сполучених Штатів.

Адміністрація президента Джо Байдена в останні тижні веде активнуевакуацію громадян США і афганських партнерів з кабульського аеропорту. Завершення виведення американських військових намічене на 31 серпня.

Талібан заявив у вівторок, що евакуація всіх іноземців повинна буди завершена до 31 серпня, і що він не погодиться на продовження цього терміну.

В останні дні в США прибувають рейси з американськими громадянами і афганцями.

Після тестування на COVID-19 американці можуть відправитися додому, а інших прибулих відправляють на різні американські військові бази, де їм допоможуть звернутися за дозволом на роботу, розповіло джерело. Афганці також повинні будуть зв'язатися з організаціями, які займаються розселенням біженців.

В матеріалі використані джерела Рейтер

Читайте також: "США подякували Україні за евакуацію людей з Афганістану"