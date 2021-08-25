Час-Тайм. Погіршення ситуації з безпекою в столиці Афганістану

В ефірі Час-Тайм. Суд Німеччини: «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу. Байден наполягає на виведенні військових до 31 серпня попри міжнародні побоювання. У США готуються до візиту президента Зеленського – за повідомленнями посла України у США, сторони намагатимуться перейти від декларацій до більш тісних робочих стосунків на найвищому рівні. Українці у Техасі влаштували показ старовинного українського вбрання.