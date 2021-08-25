Час-Тайм. Погіршення ситуації з безпекою в столиці Афганістану
В ефірі Час-Тайм. Суд Німеччини: «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу. Байден наполягає на виведенні військових до 31 серпня попри міжнародні побоювання. У США готуються до візиту президента Зеленського – за повідомленнями посла України у США, сторони намагатимуться перейти від декларацій до більш тісних робочих стосунків на найвищому рівні. Українці у Техасі влаштували показ старовинного українського вбрання.
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серпень 24, 2021
Час-Тайм. Світ, разом з Україною, відзначає 30 річницю незалежності
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серпень 23, 2021
Час-Тайм. США вітають Україну із Днем Прапора
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серпень 20, 2021
Час-Тайм. ПП-2, Навальний: про нові санкцій проти Росії
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серпень 19, 2021
Час-Тайм. Зустріч президентів України і США відбудеться 31 серпня
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серпень 18, 2021
Час-Тайм. Велика евакуація. Кому вдалося поїхати з Афганістану?
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серпень 17, 2021
Час-Тайм. Заява Байдена щодо Афганістану – головне, реакції у США