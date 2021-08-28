Близько півмільйона доларів благодійної допомоги за роки незалежності надіслала Украіні благодійна організація «Сестринство св. Ольги». 30 років тому іі заснували українські іммігранти при православній церкві св. Андрія у Мериленді.
Вже 30 років Україні допомагає ця благодійна організація зі США. Відео
Кожні два місяці сестринство відправляє в українські шпиталі і сиротинці речі та медичне обладнання. Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик запитали волонтерів, що їх мотивує продовжувати цю багаторічну співпрацю з Україною.
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