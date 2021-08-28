Вже 30 років Україні допомагає ця благодійна організація зі США. Відео

Кожні два місяці сестринство відправляє в українські шпиталі і сиротинці речі та медичне обладнання. Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик запитали волонтерів, що їх мотивує продовжувати цю багаторічну співпрацю з Україною.